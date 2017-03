Новият модел на iPhone е... червен

Днес от Apple обявиха iPhone 7 и iPhone 7 plus в специално ярко червено в чест на над 10-годишното партньорство с RED.

Зад RED стои фондацията The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria.

Това дава възможност на потребителите да допринесат към борбата със СПИН по един много стилен и красив начин.



"Откакто започнахме да работим с (RED) преди десет години, нашите клиенти имаха значително влияние в борбата със СПИН чрез поръчката на нашите продукти, от оригиналния iPod nano до днешната линия от продукти Beats и аксесоари", сподели Тим Кук.



Новите попълнения към продукти на марката са с иновации, подобряващи използването им всеки ден. Двата телефона включват популярната камера, позволяваща снимки както през деня, така и вечер, повече сила и батерия.



Моделите ще бъдат достъпни с 128GB и 256GB памет.

