Foxconn е все по-близо до американския си завод

Контролираната от републиканците щатска асамблея гласува с 59 гласа за и 30 гласа против законопроект, който подготвя пътя за пакет от стимули за 3 млрд. долара за предложения завод за течнокристални дисплеи на тайванския гигант Foxconn, предава Ройтерс.

Планът трябва да бъде одобрен и от съвместния финансов комитет, в който влизат членове от Асамблеята, щатския сенат и от Сената, преди да може да отиде за подпис при губернатора. Финансовият комитет и Сената също са контролирани от републиканците.

Foxconn, производител на електроника, официално известен като Hon Hai Precision Industry Co Ltd, се надява да отвори завод за 10 млрд. долара през 2020 г. на площадка от над 4 000 дка в югоизточен Уисконсин. Компанията е важен доставчик за Apple Inc преди всичко за неговите iPhone-и.

„Ние сме готови да се възползваме от тази историческа възможност ... и да изградим дълготрайни отношения с Foxconn", заяви губернаторът на Уисконсин Скот Уокър, републиканец, който помогна за преговорите по сделката, цитиран от Ройтерс.

Уокър нареди на законодателния орган по време на специална сесия на 1 август да разгледа пакета от стимули, който предвижда на Foxconn да се отпуснат 3 млрд. долара за период от 15 години предимно под формата на директни парични стимули.

Foxconn, Уокър, президентът Доналд Тръмп и други лидери обявиха сделката за стимулите през миналия месец по време на церемония в Белия дом.

Заводът първоначално ще дава препитание на 3 000 души, но Уокър и Foxconn обявиха, че компанията може да назначи до 13 000 души.

„Очакваме с нетърпение да продължим да работим с тях, за да трансформираме икономиката на Уисконсин и да я превърнем в център на световно производство на високи технологии", поясни Foxconn в изявление, като се позовава на законодателната власт.

Поддръжниците на плана подчертават инвестиционния потенциал на проекта и създаването на работни места, включително очакваните 22 000 спомагателни и 10 000 строителни работни места.

Критиците, включително някои демократи, нападнаха плана като подкрепа за частен проект, прекалено скъп, прибързан и потенциално вреден за околната среда. "Мисля, че се нуждаем от повече време", каза представителят на демократите Джил Билингс. „Искам по-добра сделка и повече гаранции за данъкоплатците", добави той.

Гласуването в четвъртък не следваше строги партийни линии. Трима демократи гласуваха със "за", а двама републиканци гласуваха против.

В началото на дебата, който продължи няколко часа, демократите предложиха темата да се отнесе до финансовата комисия за преглед, което би спряло дебата. Асамблеята отхвърли предложението с 57 на 32 гласа. Асамблеята гласува също така да пренебрегне три изменения, предложени от демократите.

