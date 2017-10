Лео ди Каприо влиза в бизнес с вегански бургери

Когато преди две години звездата от "Титаник" Леонардо ди Каприо получи своя първи Оскар, от сцената той говори за промените в климата и опазването на околната среда. Досега не е известно той да е станал веган, но се ангажира с развитието на устойчива хранителна промишленост.

Звездата, който получи наградата на американската филмова академия за ролята си във филм, в който едва не бе изяден от мечка гризли, инвестира в стартъпa за вегански бургери Beyond Meat, предава CNBC.

Производителят на веганска храна, базиран в Калифорния, обяви, че актьорът е инвестирал в компанията "значителна сума". Beyond Meat продава бургери на базата на зеленчуци и дистрибутира в големи американски вериги. Сред тях са био супермаркета Whole Foods, който наскоро бе купен от Amazon, и голямата верига заведения за бързо хранене TGI Fridays.

"Животновъдството е основен фактор за въглеродните емисии", посочва ди Каприо в изявление.

"Преминаването от месо към базирани на растенията храни е една от най-мощните мерки, които може да се предприемат, за да се намали тяхното въздействие върху климата", допълва той.

Размерът на инвестицията на актьора не е оповестен.

Това е последната засега инвестиция, която ди Каприо прави в тази сфера. Фондацията на актьора, която се фокусира най-вече върху проблемите на околната среда, обяви през миналия месец, че отпуска 20 млн. долара безвъзмездни средства на повече от 100 организации, включително на Фонда за възстановяване на популациите на лъва, на Глобалното партньорство за акулите и др. Актьорът също така инвестира средства в стартъпа за морски дарове Love The Wild и био снаксовете на Hippeas.

Зад основаната през 2009 г. Beyond Meat стоят и други известни инвеститори, като, например, основателят на Microsoft Бил Гейтс, съоснователите на Twitter - Биз Стоун и Ивън Уилямс, както и компанията от хранително-вкусовата промишленост General Mills и известната американска фондация за закрила на животните The Humane Society of the United States.

"Компании като Beyond Meat и Hampton Creek Foods пробват нови начини за използване на топлина и натиск, за да превърнат растения в храни, които изглеждат като месо и яйца. Аз опитах алтернативата на пиле на Beyond Meat и бях впечатлен. Не мога да доловя разлика между Beyond Meat и истинското пилешко. Beyond Eggs, заместител на яйца на Hampton Creek Foods, не съдържа висок холестерол като истинските яйца", написа още през 2013 г. в своя блог Гейтс.

В публикацията той отбелязва, че консумацията на месо се е удвоила през последните 20 години.

"Когато нещата са поставени така ясно, няма начин да създадем достатъчно месо за 9 милиарда души... Нуждаем се от повече опции да създаваме месо, без да изчерпваме ресурсите си", пише още той.

Само в рамките на рунда от серия E на финансиране през октомври 2015 г., в който се включи и Гейтс, Beyond Meat е набрала, по данни на Crunchbase, 17 млн. долара.

