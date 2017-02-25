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Мъж загина при пожар във фургон в пловдивско село

Жертвата е на 48 години, местен жител
25 фев 2017 13:58, Елка Василева
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Мъж загина при пожар във фургон в пловдивско село
Снимка: архив, Булфото

48-годишен мъж е загинал при пожар във фургон в село Кадиево, съобщиха от МВР.

Около 23.00 часа снощи в РУ – Стамболийски е постъпил сигнал за горящ фургон в дворно място в село Кадиево.

Към адреса са насочени екипи на полицията, пожарната и Бърза помощ.

След приключване на гасителните действия в изгорелия фургон било открито тялото на 48-годишен местен жител.

От първоначалния оглед се предполага, че пожарът е предизвикан от печка с твърдо гориво.

Образувано е досъдебно производство, уведомена е Окръжна прокуратура - Пловдив. Работата по случая продължава разследващ полицай.
 

По публикацията работи: Елка Василева

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