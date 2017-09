Гвоздеят на ComicCon – Том Влашиха от "Игра на тронове"

Любителите на анимацията, научната фантастика, сериалите и игрите се събират този уикенд на ComicCon. Първото по рода си събитие в България се съчетава с традиционния фестивал на японската култура Aniventure.

Интересът към ComicCon е огромен - "Интер Експо Център" се напълни с хора, които цяла година са чакали събитието, съобщава Bulgaria ON AIR.

Всеки посетител ще може да се включи в някой от десетките турнири по най-популярните игри у нас или просто да поиграе свободно в някоя от зоните, а в паузите ще може да гледа битките на най-добрите български отбори по CS: GO и League of Legends на голямата Omen by HP сцена.

Голямата новина е, че за първи път играта League of Legends има собствена зона на събитие в България, благодарение на AOC, Logitech и Desktop.bg.

Зоната се простира на над 300 квадратни метра и дори има малка сцена за шоумачове и предизвикателства към Rioters, косплеъри, известни стриймъри и дори професионални отбори.

В тази зона са разположени 20 машини с напълно ъпгрейднати от Riot акаунти, а всеки косплейър, дошъл в зоната с впечатляващ LoL костюм, ще получи специален LoL goodie bag с оригинален мърч от производителите на играта.

Различни и оригинални награди очакват и почти всеки дошъл да поиграе на щанда на League of Legends. Помислено е и за феновете на настолните игри – 2 комплекта Mechs vs Minions (официалната настолна игра на League of Legends) са на разположение, а обучен екип ще въведе в правилата всеки желаещ да тества играта.

Гвоздеят на програмата в събота бе срещата с Том Влашиха от сериала "Игра на тронове".

Залите в "Интер Експо център" са отворени от 10 до 20 ч., еднодневният билет е на цена от 25 лв, а двудневният - 35 лв.