Богата футболна неделя - мачовете по телевизията

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Снимка: архив, Reuters
Мачовете с български коментар по телевизията днес, неделя, 17 септември 2017 година:
13:00 Тосно – Спартак Москва Mtel sport 1
13:30 Сасуоло – Ювентус Ринг
14:30 Хофенхайм – Херта Евроспорт 2
15:30 Челси – Арсенал Диема спорт 2
15:30 АДО – Аякс Mtel sport 1
16:00 Милан – Удинезе Ринг
16:00 Амиен – Марсилия Нова спорт
16:30 Байер – Фрайбург Евроспорт 2
17:15 Жирона – Севиля F+
17:30 Витоша – Пирин Диема спорт
17:45 ПСВ – Фейенорд Mtel sport 1
18:00 Манчестър Юнайтед – Евертън Диема спорт 2
18:00 Рен – Ница Нова спорт
19:00 Борусия (Дортмунд) – Кьолн Евроспорт 2
19:30 Лас Палмас - Атлетик Билбао F+
20:00 Локо Пд – Славия Диема спорт
20:00 НЙ Ред Булс – Филаделфия Евроспорт 1
21:45 Реал Сосиедад - Реал Мадрид Sport+ HD
21:45 Дженоа – Лацио Ринг
21:45 ПСЖ – Лион Диема спорт 2
01:00 Крузейро – Баия Sport+ HD
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