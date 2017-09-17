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Богата футболна неделя - мачовете по телевизията

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Обновена: 17 сеп 2017 09:41 | 17 сеп 2017 09:32, Елка Василева
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Богата футболна неделя - мачовете по телевизията
Снимка: архив, Reuters

Мачовете с български коментар по телевизията днес, неделя, 17 септември 2017 година:

13:00 Тосно – Спартак Москва Mtel sport 1

13:30 Сасуоло – Ювентус Ринг

14:30 Хофенхайм – Херта Евроспорт 2

15:30 Челси – Арсенал Диема спорт 2

15:30 АДО – Аякс Mtel sport 1

16:00 Милан – Удинезе Ринг

16:00 Амиен – Марсилия Нова спорт

16:30 Байер – Фрайбург Евроспорт 2

17:15 Жирона – Севиля F+

17:30 Витоша – Пирин Диема спорт

17:45 ПСВ – Фейенорд Mtel sport 1

18:00 Манчестър Юнайтед – Евертън Диема спорт 2

18:00 Рен – Ница Нова спорт

19:00 Борусия (Дортмунд) – Кьолн Евроспорт 2

19:30 Лас Палмас - Атлетик Билбао F+

20:00 Локо Пд – Славия Диема спорт

20:00 НЙ Ред Булс – Филаделфия Евроспорт 1

21:45 Реал Сосиедад - Реал Мадрид Sport+ HD

21:45 Дженоа – Лацио Ринг

21:45 ПСЖ – Лион Диема спорт 2

01:00 Крузейро – Баия Sport+ HD

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По публикацията работи: Елка Василева

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