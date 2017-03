Отиде си легендарният Чък Бери

Легендарният американски музикант, иконата на рокендрола Чък Бери почина на 90-годишна възраст, предадоха световните агенции.

Чък Бери е бил намерен в безсъзнание в дома си в Сейнт Луис в щата Мисури. В 12,40 ч. местно време в събота е бил подаден сигнал до Бърза помощ и полицията. Опитите на лекарите да върнат към съзнание музиканта не се увенчали с успех и той бил обявен за мъртъв в 13,26 ч.

Пълното име на Чък Бери е Чарлз Едуард Андерсън Бери. Той е роден на 10 октомври 1926 г. в Сейнт Луис, щата Мисури. През 1986 г. е един от първите музиканти, включени в Залата на славата на рокендрола. Бери е и в списъка на 100-те най-велики музиканти на всички времена на сп. "Ролинг стоун". Чък Бери е носител на награда Грами за специален принос към музиката и развитието на звукозаписната индустрия.

Чък Бери е най-значимият цветнокож изпълнител, оказал влияние върху рокендрола и е смятан за един от пионерите в този стил. Той въвежда китарния риф като отличителна черта в рок композицията. Сред хитовете на Чък Бери са "Johnny B. Goode," "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen", "Maybellene", "Thirty Days", "Too Much Monkey Business", "You can't Catch me", "School Days", "Rock and Roll music", "Carol", "Reelin' and Rockin'", "Around and Around", "Memphis, Tennessee", "Little Queenie", "Back in the USA", "Almost Grown", "Let it Rock", "Bye Bye Johnny", "Come on", "Don't you Lie to Me", "Go, Go, Go", "I'm Talking About you", "Nadine", "No Particular Place to Go", "You Never can Tell", "My Ding A Ling", "Hello Little Girl, Goodbye" и др. Най-популярните му парчета са композирани са от 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век. Чък Бери е известен с прякора "лудите крака" заради несравнимите си движения на сцената.

Като дете учи китара. После става фризьор, жени се и става глава на семейство. За да свърже двата края всеки месец, той свири на китара в клубове и така е забелязан от прочутия блусмен Мъди Уотърс. През 1955 г. записва първата си песен и това "Maybellene", превърнала се във феноменален успех.

В края на 50-те години музиката на Чък Бери е навсякъде. Песните му са посветени на прости и универсални теми, вълнуващи младежите - купони, флиртове, коли, училище. Така Чък Бери става герой на бялата младеж, привлечена от рокендрола.

През годините Чък Бери и има и немалко проблеми със закона, сред които данъчни измами и нарушаване на нравствените правила.

На 90-ия си рожден ден след близо 40 години без нов албум, Чък Бери поднесе изненада - предстоящ албум, озаглавен просто "Чък". Той е записан в студио близо до Сейнт Луис и трябваше да се появи на пазара през настоящата година.

Смята се, че Чък Бери е послужил за източник на вдъхновение на такива прочути музиканти и групи като Бийтълс, Ролинг стоунс, Бич бойс, Джими Хендрикс, Ерик Клептън, Ей Си/Ди Си, Секс пистълс, Джери Ли Люис и др.

Веднъж Джон Ленън каза, че ако трябва да се търси друго име на рокендрола, то може това име да е просто "Чък Бери".

След като световните агенции разпространиха новината за кончината на Чък Бери, звезди от шоубизнеса веднага реагираха. Повечето направиха изявления в Туитър. Чък Бери беше най-големият рокер, най-големият китарист и текстописец в историята на рокендрола, каза Брус Спрингстийн.

Групата Ролинг стоунс каза, че е дълбоко опечалена от кончината на Чък Бери, който е имал огромно влияние върху тях. Чъг беше не само брилянтен китарист, певец и изпълнител, но което е по-важното, той беше майстор в писането на текстове. Неговите песни ще живеят вечно, се казва в изявление на Ролинг стоунс, припомня БТА.

Ринго Стар нарече Чък Бери "човек, благословен от Бога" и "Мистър Рокендрол". Нито един от нас нямаше да е това, което е сега, без теб, каза рокерът Лени Кравиц. Кънтри певецът Кийт Ърбан благодари на Чък Бери за поезията му, за неговата страст и за неговата сила. Писателят Стивън Кинг каза, че сърцето му е разбито от мъка заради кончината на Чък Бери.