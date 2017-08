Кадър: You Tube

Despacito, най-модерният хит, който звучи отвсякъде това лято, счупи нов рекорд.

През изминалата нощ видеото към песента на Луис Фонси и Дади Янки премина границата от 3 млрд. гледания в YouTube.

От януари до тази сутрин клипът е гледан 3 007 837 248 пъти, като темпът на нарастване на импресиите е впечатляващ, информира "Дарик".

Съвсем скоро 3 млрд. гледания ще достигне и друг световен хит - саундтракът към "Бързи и яростни" - "See you again" на Уиз Калифа.