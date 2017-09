Чудото се завръща: The Prodigy с "яростно" звучене

Групата "Продиджи" подписа договор за нов албум с британската звукозаписна компания Би Ем Джи, съобщи Контактмюзик.

Компилацията ще излезе през 2018 година.

Изпълнителите на хитове като "Firestarter", "No good", "Smack my bitch up", "Voodoo people", "Omen" и още много други - Лиъм Хоулет, Кийт Флинт и Максим, са развълнувани, че се присъединяват към лейбъла на звезда като Кайли Миноуг. Те нямат търпение да започнат работа по албума.

Последният издаден албум на бандата е "The Day Is My Enemy" от 2015 година. Година по-късно пък беше и последното им участие в България на стадион "Лазур" в Бургас.

"The Prodigy" са една от групите, които имат собствено звучене и с основание могат да твърдят, че са сред архитектите на съвременната музика.

"Радостни сме, че имаме възможността да издадем един от несъмнено най-важните записи за 2018 година", каза изпълнителният вицепрезидент Корда Маршъл от музикалната компания.

За новия си албум триото ще предложи на феновете "яростно" звучене. Лиъм каза, че не е планирал толкова тежки парчета, но просто е трябвало да изрази емоциите си.

"Гневът е енергия", това е част от текст, който винаги е отеквал в мен", каза композиторът на бандата.