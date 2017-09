Почина американският соул изпълнител Чарлз Брадли

Американският соул изпълнител Чарлз Брадли е починал в събота на 68-годишна възраст след борба с онкологично заболяване, съобщиха световните агенции.

Певецът получава признание за таланта си на късен етап от своя живот с дебютния си албум от 2011 г. "No Time for Dreaming". Този албум е последван от още два - "Victim of Love" през 2013 г. и "Changes", издаден миналата година.

През есента на 2016 г. певецът е диагностициран с рак на стомаха и подложен на лечение. Брадли е роден на 5 ноември 1948 г. в Гейнсвил, Флорида. (БТА)