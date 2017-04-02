Окончателно: Кои са новите 240 в 44-ото НС

Централната избирателна комисия обяви окончателния списък с имената на 240-те народни представители в 44-ия парламент.

До последно техните имена не бяха ясни заради 12 депутати, които бяха избрани едновременно в два избирателни района, а трябваше да вземат решение от кой от тях искат да бъдат излъчени. Всички те са подали заявленията си в срок, което слага край на догадките.

Стана ясно също така, че 15 кандидати за народни представители са се отказали от депутатските места, като на тяхно място влизат следващите в листата, но те не влияят на окончателните списъци.

Най-възрастният народен представител е журналистът Тома Томов, а най-младият е Теодора Халачева. И двамата са представители на БСП.

Вижте пълния списък на депутати в 44-ото Народно събраниe, разпределени по избирателни райони.



1 МИР Благоевград

ПП ГЕРБ

1. Александър Манолев

2. Стефан Апостолов

3. Георги Динев

4. Даниела Савеклиева

5. Александър Мацурев

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Тома Томов

2. Богдан Боцев

3. Николай Бошкилов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Атанас Стоянов

ДПС

1. Делян Пеевски

2. Елхан Мехмедов Кълков



2 МИР Бургас

ПП ГЕРБ

1. Ивелина Василева

2. Ася Пеева

3. Диана Саватева

4. Димитър Петров

5. Диана Йорданова

6. Жечо Дончев Станков

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Петър Кънев

2. Димитър Стоянов

3. Николай Тишев

4. Тодор Байчев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Христиан Митев

2. Йордан Апостолов

ДПС

1. Камен Костадинов

2. Ангел Исаев

3 МИР Варна

ПП ГЕРБ

1. Лиляна Николова

2. Таня Петрова

3. Павел Христов

4. Красен Кралев

5. Стоян Пасев

6. Нели Петрова

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иван Иванов

2. Анелия Клисарова

3. Георги Андреев

4. Александър Паунов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Валентин Касабов

2. Николай Александров

ДПС

1. Ерджан Ебатин

ВОЛЯ

1. Симеон Найденов

2. Андон Дончев



4 МИР Велико Търново

ПП ГЕРБ

1. Цветан Цветанов

2. Георгиева Григорова-Ганчева

3. Станислава Стоянова

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Весела Н Лечева

2. Явор Божанков

3. Валентин Ламбев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Милен Михов

ДПС

1. Симеон Симеонов



5 МИР Видин

ПП ГЕРБ

1. Владимир Тошев

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Филип Попов

2. Цветан Топчиев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Росен Иванов



6 МИР Враца

ПП ГЕРБ

1. Петя Аврамова

2. Красен Кръстев

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иван Генов

2. Николай Иванов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Красимир Богданов

ВОЛЯ

1. Слави Нецов



7 МИР Габрово

ПП ГЕРБ

1. Томислав Дончев

2. Николай Сираков

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Кирил Добрев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Борис Борисов



8 МИР Добрич

ПП ГЕРБ

1. Пламен Манушев

2. Живко Мартинов

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Красимир Янков

2. Даниел Йорданов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Йордан Йорданов

ДПС

1. Хасан Адемов



9 МИР Кърджали

ПП ГЕРБ

1. Цвета Караянчева

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Александър Симов

ДПС

1. Мустафа Карадайъ

2. Адлен Шевкед

3. Ерол Мехмед



10 МИР Кюстендил

ПП ГЕРБ

1. Кирил Калфин

2. Ивайло Константинов

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Валери Жаблянов

2. Иван Ибришимов



11 МИР Ловеч

ПП ГЕРБ

1. Николай Нанков

2. Иван Миховски

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Милко Недялков

2. Валентина Найденова

ДПС

1. Джейхан Ибрямов



12 МИР Монтана

ПП ГЕРБ

1. Дилян Димитров

2. Ирена Димова

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Атанас Петров Костадинов

2. Илиян Тимчев

ДПС

1. Димитър Аврамов



13 МИР Пазарджик

ПП ГЕРБ

1. Екатерина Захариева

2. Димитър Гечев

3. Даниела Малешкова

4. Десислава Тодорова

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Славчо Велков

2. Йордан Младенов

3. Надя Клисурска-Жекова

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Станислав Станилов

ДПС

1. Сергей Кичиков



14 МИР Перник

ПП ГЕРБ

1. Красимир Велчев

2. Александър Александров

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Станислав Владимиров

2. Любомир Бонев



15 МИР Плевен

ПП ГЕРБ

1. Ивайло Московски

2. Владислав Николов

3. Пламен Петров

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Васил Антонов

2. Стефан Бурджев

3. Чавдар Велинов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Красимир Каракачанов

ДПС

1. Велислава Кръстева

ВОЛЯ

1. Полина Цанкова-Христова



16 МИР Пловдив

ПП ГЕРБ

1. Бойко Борисов

2. Спас Гърневски

3. Менда Стоянова

4. Вежди Рашидов

5. Атанас Ташков

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иво Христов

2. Георги Йорданов

3. Теодора Халачева

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Славчо Атанасов

2. Александър Сиди

ВОЛЯ

1. Нина Миткова



17 МИР Пловдив-област

ПП ГЕРБ

1. Константин Попов

2. Запрян Янков

3. Младен Шишков

4. Христо Грудев

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Георги Търновалийски

2. Манол Генов

3. Димитър Георгиев

4. Веска Ненчева

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Борис Ячев

ДПС

1. Джевдет Чакъров

ВОЛЯ

1. Дора Христова



18 МИР Разград

ПП ГЕРБ

1. Десислава Атанасова

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Денчо Бояджиев

ДПС

1. Ахмед Ахмедов

2. Ихсан Хаккъ



19 МИР Русе

ПП ГЕРБ

1. Пламен Нунев

2. Светлана Найденова

3. Андриан Райков

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Крум Зарков

2. Георги Стоилов

3. Пенчо Милков

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Искрен Веселинов

ДПС

1. Бюрхан Абазов



20 МИР Силистра

ПП ГЕРБ

1. Алтимир Адамов

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Стоян Мирчев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Александър Сабанов

ДПС

1. Рамадан Аталай



21 МИР Сливен

ПП ГЕРБ

1. Десислава Танева

2. Галя Захариева

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Таско Ерменков

2. Кольо Милев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Петър Петров

ВОЛЯ

1. Гергана Стефанова



22 МИР Смолян

ПП ГЕРБ

1. Даниела Дариткова

2. Недялко Славов

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Дора Янкова

ДПС

1. Хайри Садъков



23 МИР София

ПП ГЕРБ

1. Димитър Главчев

2. Александър Ненков

3. Милена Дамянова

4. Данаил Кирилов

5. Теодора Георгиева

6. Валентин Николов

7. Александър Иванов

8. Мария Илиева

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Жельо Бойчев

2. Христо Проданов

3. Георги Михайлов

4. Румен Василев Гечев

5. Ирена Анастасова

6. Румен Георгиев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Валери Симеонов Симеонов

ВОЛЯ

1. Боряна Георгиева



24 МИР София

ПП ГЕРБ

1. Владислав Горанов

2. Борислав Борисов

3. Георги Марков

4. Джема Грозданова

5. Тома Биков

6. Валентин Иванов Радев

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Стефан Данаилов

2. Георги Свиленски

3. Димитър Данчев

4. Нона Йотова

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Юлиан Ангелов

ВОЛЯ

1. Пламен Трифонов Христов



25 МИР София

ПП ГЕРБ

1. Христо Гаджев

2. Станислав Иванов

3. Лъчезар Иванов

4. Антон Тодоров

5. Снежана Дукова

6. Румяна Бъчварова

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Корнелия Нинова

2. Николай Цонков

3. Михаил Христов

4. Антон Кутев

5. Петър Витанов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1.Десислав Чуколов

2. Георги Колев

ВОЛЯ

1. Веселин Марешки



26 МИР София-област

ПП ГЕРБ

1. Николина Ангелкова

2. Валентин Милушев

3. Васил Цветков

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иван Ченчев

2. Радослав Стойчев

3. Лало Кирилов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Явор Нотев

ВОЛЯ

1. Албена Найденова



27 МИР Стара Загора

ПП ГЕРБ

1. Емил Христов

2. Борис Кърчев

3. Маноил Манев

4. Радостин Танев

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Драгомир Стойнев

2. Донка Симеонова

3. Георги Гьоков

4. Спас Панчев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Маргарита Николова

ДПС

1. Халил Летифов

ВОЛЯ

1. Кръстина Таскова



28 МИР Търговище

ПП ГЕРБ

1. Теменужка Петкова

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Светла Бъчварова-Пиралкова

ДПС

1. Имрен Мехмедова

2. Танер Мехмед Али



29 МИР Хасково

ПП ГЕРБ

1. Делян Добрев

2. Станислав Дечев

3. Евгения Даниелова Ангелова

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Елена Йончева

2. Никола Динков

3. Виолета Желева

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Павел Шопов

ДПС

1. Йордан Цонев



30 МИР Шумен

ПП ГЕРБ

1. Румен Генов

2. Димитър Александров

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Иван Иванов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Емил Симеонов

ДПС

1. Нигяр Джафер

2. Хамид Хамид



31 МИР Ямбол

ПП ГЕРБ

1. Юлиян Папашимов

БСП за БЪЛГАРИЯ

1. Кристиан Вигенин

2. Николай Пенев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО

1. Волен Сидеров