Холивуд или пък нещо друго? Шегичка с култовия знак

Жителите на Лос Анджелис с почуда установиха, като се събудиха след новогодишната нощ, че неизвестен шегаджия е преправил прочутия надпис Hollywood на Hollyweed, предаде Асошиейтед прес.



На английски "weed" означава канабис.



Полицията е изпратила свое подразделение да разследва предполагаемия акт на вандализъм, съобщи телевизия KABC.



През ноември гласоподавателите от щата Калифорния одобриха предложение за легализиране на употребата на марихуана за развлечение от 2018 година, припомня АП.

Hollyweed!!! I think security took the night off last night in Hollywood👀. pic.twitter.com/ycQXzjsyjG