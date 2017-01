Джуджи: Красотата на 21 век е ненормална!

Как се промени представата за красивото и кое налага това да гоним образа на куклите Барби?



Според журналистката Деляна Маринова-Джуджи това се налага от комерсиализацията на обществото.Пред Bulgaria ON AIR тя посочи, че най-изконното човешко желание е да се харесаш и да бъдеш приет, а в съвременното общество това най-лесно става с външния вид.



"В обществото се налагат едни стандарти за красота, които са тотално безумни", коментира Джуджи в студиото на Лора Инджова и Симеон Белев. "Съвсем скоро Джулия Робъртс написа: "Време е да свалим маските". Тя каза, че красотата на 21 век е ненормална. Всъщност се бяга много от същността на нещата и от вътрешната красота", допълни Деляна Маринова.



По думите й ние сами сме виновни след всяка изминала година всичко да става все по-грозно и по-изкуствено.



"Абсолютно е опасно, защото сме свидетели на това 18-годишни момичета да получават като подарък от родителите си за абитуриентския бал уголемяване на бюста", коментира Джуджи.



Тя допълни, че преекспонирането на изкуствената, измислената, пластмасовата красота крие рискове за здравето.



"Хората до такава степен са изгубили моралните си ценности, толкова не се харесват вътрешно, че прибягват до всички тези външни манипулации, за да може поне малко да се почувстват по-добре", заключи журналистката пред Bulgaria ON AIR.



