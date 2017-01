Знаете ли, че... Джей Ло е сред 100-те най-влиятелни знаменитости?

Тя е една от най-популярните, харесвани и успели актриси и певици. Пленила сърцата на едни от най-желаните мъже в Холивуд, сред които Бен Афлек, Марк Антъни, рапъра Дрейк, танцьора Каспър Смарт. На 47 Дженифър Лопес е на върха на своята певческа кариера, но е доказала, че успешно се справя и с ролята си на майка.

Списание Forbes я поставя в класацията на 100-те най-влиятелни знаменитости, а богатството ѝ се оценява на 250 млн. долара. Има три провалени брака, а кариерата ѝ стартира най-напред като актриса, снимайки се в тв сериали и нискобюджетни филми.

Преди дни получи наградата в категорията Favorite TV Crime Drama Actress на наградите People's Choice Awards, които се проведоха в Лос Анджелис. Какво още не знаете за Дженифър Лопес?

Баща ѝ е компютърен специалист, а майка ѝ детска учителка.

Едва на 5, тя вече посещава уроци по танци и пеене.

Една от първите ѝ професионални изяви е на American Music Awards, когато е част от балета танцуващ на парче на групата New Kids on the Block.

Лопес винаги се е отличавала с привлекателна фигура. В гимназията я наричали „La Guitarra“, защото тялото ѝ има извивките на китара.

Първата ѝ главна роля като актриса е в „Selena“ (1997), за която получава хонорар от 1 млн. долара.

