Приятели, карти, крадци – една българска настолна игра

24-годишен българин създаде настолна игра, която е напът да се превърне в световен хит. Тя се казва "Among Thieves", а за да оцелеете в нея, са ви нужни няколко карти и картонени монети.



Тук няма полиция и закони – необходими са само бистър ум и светкавична реакция.



Създателят на играта е Васил Лозанов – юрист по образование и запален геймър по душа. Още от дете мечтае един ден да създаде своя настолна игра.



И години по-късно мечтата става реалност. Само за 4 часа Васил успява да измисли правилата на "Among Thieves", а година по-късно да привлече десетки хора в света на крадците.



"Между трима и петима души влизат в ролята на крадци, които се борят за титлата на майстор крадец и се състезават помежду си да ограбват невинни жители, но и също така да крадат един от друг. Играта е с карти, за да може да се носи по-лесно", обяснява Васил пред Bulgaria ON AIR.



И не крие рецептата за успех – малко усилие и достатъчно желание. И макар че е от т.нар. модерно поколение, Васил смята, че настолните игри не отстъпват по нищо на компютърните.



Играта е станала популярна в много страни от света, включително и в САЩ и Германия, където интересът е най-голям.



