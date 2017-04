Il Volo ще ни потопят в магията на Тримата тенори

Световноизвестното италианско трио Il Volo (Полетът) ще пее у нас на 30 юни в зала 1 на НДК. Концертът е част от световното им турне посветено на легендарните тенори Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Лучано Павароти и на сцената заедно с триото ще бъде цял симфоничен оркестър.

Il Volo са истинско явление на съвременната музикална сцена. Макар да не са достигнали третото си десетилетие, гласовете им далеч надхвърлят възможностите на годините им. Техните изпълнения на английски, италиански и испански, ни карат да погледнем на класическото оперно изкуство по нов начин. Триото твори в пресечната точка между традиционна опера, поп музика и класическа симфония, който придобива популярност под термина "поп опера".

Членове на групата са Пиеро Бароне, Иняцо Боскето и Джанлука Джинобле.

Славата на младите музиканти избухва по света през 2015 г., когато печелят наградата на Сан Ремо с песента "Grande amore". В родината си тримата са познати от 2009 г. от телевизионното шоу "Оставям ти една песен", в което участват поотделно още като тийнейджъри.

С тяхната кариера се залавя известният италиански продуцент Микеле Торпедине, дал шанс преди време на Андреа Бочели. И само за няколко години със своите уникални гласови данни и сценично обаяние Il Volo покориха многомилионна аудитория и си създадоха статут на световни мултиплатинени изпълнители.

С настоящото си турне те отдават почит на най-голямото си вдъхновение – тримата тенори.

Грандиозният им концерт "Una Notte Magica - A Tribute to the Three Tenors", е реализиран заедно с Пласидо Доминго и представен на прочутия площад "Санта Кроче" във Флоренция.

Българските зрители ще се потопят в уникалната атмосфера на това изключително събитие.

"Иска ни се да припомним онзи незабравим концерт в римския театър Teatro delle Terme di Caracalla, състоял се преди 26 години и заедно с това да дадем възможност на зрителите да приживеят това музикално приключение отново и отново", казва Пиетро Бароне.

Il Volo са пяли на една сцена с Барбара Стрейзънд, Селин Дион, Джош Гробан, Ерос Рамацоти, Пласидо Доминго. Техни почитатели са и Ролинг Стоунс, които публикуваха на страницата си техни акапелни изпълнения. Триото има две грами номинации, издадени пет студийни албума, като повечето от тях са платинени.

Концертите им са на такива големи сцени като Арена ди Верона, Роял Албърт хол, Карнеги хол и др.

Италианското трио идва в България по покана на продуцентска компания БГ Саунд Стейдж. Билетите на цени от 50 до 150 лева вече се продават в мрежата на Ивентим.