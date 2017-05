Задава се най-мащабното издание на A to JazZ

Наближава едно от най-обичаните и чакани събития у нас – фестивалът А to JazZ! Taзгодишното издание ще се проведе на 7, 8 и 9 юли на добре познатата локация в Южен парк 2, а мащабът и участниците, с които ще се срещне публиката, са повече от главозамайващи. А to JazZ 2017 ще бъде оглавен от Dirty Loops, Robert Glasper Experiment и Christian McBride’s New Jawn.

"Тази година се завръщаме с още по-вдъхновяваща програма, включваща множество артисти от световната джаз сцена, джемсешъни, пъстър арт-базар, детски музикални работилници, иновации и услуги, които ще подобрят качествено преживяването A to JazZ. Смятам, че това ще е най-мащабното издание, което някога сме правили, така че ще се радвам да го споделим с още повече хора", заявиха организаторите.

Шведското трио Dirty Loops ще оглави сцената в първата от трите фестивални вечери. Групата се превръща в световен феномен с кавър версиите на хитови парчета, които прави, като "Just Dance" на Lady Gaga. Именно тази убийствена версия, която представя стила им като микс между фънк, поп и джаз музика, привлича интереса на гигантите в индустрията Дейвид Фостър и Андреас Карлсон. Като резултат от това, се ражда първият им албум "Loopified", а през 2015-а момчетата подгряват Maroon 5 по време на световното им турне.

A to JazZ 2017 ще представи и един от феномените на съвременния джаз Robert Glasper Experiment. Носителят нa цели пет награди “Грами” простира музиката си отвъд утвърдените жанрови граници, черпейки вдъхновение от съвременната хип-хоп и R&B музика. Robert Glasper ще представи новия си албум „Art Science”, заедно с колоритните си музиканти и диджей.

Присъствието на Christian McBride с неговия нов проект New Jawn в третата фестивална вечер, е истинска чест и удоволстивие за организаторите.

Роденият във Филаделфия басист е една от от най-търсените и уважавани фигури в света на музиката днес, а невероятният му талант му донася четири статуетки “Грами”. Най-новата му формация, Christian McBride’s New Jawn, е група, изпълнена с много груув. Крисчън е винаги в музиката със страстта и яростта на виртуоз, с които ще се сблъскаме съвсем скоро.

Други специални гости на A to JazZ 2017 са едни от най-популярните испански фюжън формации Мastretta, както и изключителният словашки тромпетист Lukas Oravec и неговият квартет. Проектът Jazzanitza ще представи хармоничното сливане на съвременния джаз и българската народна музика, а Romaneno ще изпълнят най-красивите ромски песни с джаз аранжименти. Сред останалите артисти са Angel Kovachev, Dorothy Takev, а своите дебюти на голяма сцена ще направят младата фънк група от Залцбург Funkxpress, българо-холандското Uvira/ Bruno/ Hafisi Trio и биг бендът на музикалната академия в София, с диригент Михаил Йосифов.

Фестивалът се организира с подкрепата на Фондация “Америка за България”, Министерство на културата, посолствата на Кралство Испания и Република Словакия, и е част от Календара на културните събития на Столична община.