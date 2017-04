Изненада: Кристиан Костов в дует с испанския представител на Евровизия

Кристиан Костов Снимка: Вирджиния Рекърдс/Владо Василев 1 2345

Кристиан Костов беше подготвил специална изненада за феновете на Евровизия на последния концерт от промоционалното си турне в Европа. Пред 2 000 души в "Sala la Riviera“ в Мадрид той изпълни кавър на песента "Shape of You“ на любимия си изпълнител Ед Шийрън в дует с испанския представител в конкурса Манел Наваро. Със същото изпълнение двамата участваха и в музикално шоу за испанската обществена телевизия - TVE.

"За общата ни страст по музиката на британския музикант разбрахме, докато пътувахме с Манел от Лондон за Тел Авив. Първият опит за съвместно изпълнение беше именно в Израел, но сега - в Мадрид за първи път се изправихме пред толкова голяма публика. Мисля, че очаровахме испанските фенове, които наистина са страхотни“ - заяви Кристин Костов.

По време на събитието в Мадрид той представи българската песен за Евровизия 2017 - "Beautiful Mess“, а също така и дебютния си сингъл "You Got Me Girl".

След концерта в испанската столица Крис отправи още една покана към Манел Наваро - да се присъедини към него в общ видео чат, който беше гледан от над 17 000 души. В страницата на българския изпълнител във Фейсбук Крис и Манел отговориха на въпросите на стотици фенове от цяла Европа и изпълниха на живо още песни на техния музикален идол Ед Шийрън.

Преди да замине за Мадрид, Крис намери време, за да участва и в снимките за българската видеовизитка, която ще бъде излъчена по време на шоуто за Евровизия 2017. Кратките видеа предшестват изпълненията на всички представители в песенния конкурс, показвайки техните любими места и занимания. Режисьорът Станислав Терзиев и операторът Атанас Атанасов обещават, че ще видим Кристиан такъв, какъвто е извън сцената. Те не разкриват повече подробности, но загатват, че във видеото ще има танци, ховър борд и любимото животно на Крис - куче.

В следващите две седмици за него предстоят дни на усилена подготовка за песенния конкурс, преди да замине за Киев. След отпадането на Русия от Евровизия 2017, Кристиан Костов ще участва във втория полуфинал (11 май) под нов стартов номер - 15.

Промоционална обиколка в 4 държави



През месец април Кристиан Костов бе на турне в няколко държави. Там той представи българската песен "Beautiful Mess“ на промо концерти, заедно с други участници в тазгодишното издание на Евровизия. Първата спирка от турнето бе в Лондон на 2 април, следвана от Тел Авив на 4 април. Кристиан посети Лондон отново на 7 април, за да се включи като специален гост в големия концерт на "Фондацията“ и "Щурците“ в зала Clapham Grand пред 2000 души от българската общност в британската столица. Следващите градове от обиколката на Крис бяха Амстердам (8 април) и Мадрид (15 април).

Феновете следваха навсякъде Кристиан по време на престоя му в Мадрид. Те го чакаха пред "Sala la Riviera", за да изпеят заедно с него българската песен за Евровизия - "Beautiful Mess".