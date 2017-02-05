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New York Times публикува снимка на колегата ни Олег Попов

Кадърът е разпространен от агенция Associated Press
5 фев 2017 20:20, Красимир Ангелов
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New York Times публикува снимка на колегата ни Олег Попов
Снимка: Олег Попов/Dnes.bg

"Безпокойство за България, след като Тръмп усложни връзките й с Русия", озаглави своя статия американското издание The New York Times.

Публикацията е илюстрирана със снимка на фоторепортера Олег Попов, който е част от екипа на Investor Media Group. Кадърът е разпространен от агенция Associated Press.

Олег Попов беше избран от президентската институция да отразява официалната церемония по встъпване в длъжност на Румен Радев за световните информационни агенции.

Вижте линк към публикацията в NYT >> Bulgaria Grows Uneasy as Trump Complicates Its Ties to Russia

 

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 9 минути
Ню йорк таймс се запритеснили за България?? А когато Плевнелиев ни беше Президент не се притесняваха. И що така?
При нас е обратното.
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az преди 12 минути
До Копейков

tva e kadar sled kato e poglednal v neia be tapanar
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Копейков преди 17 минути
Ел президенте дори не гледа с кой се здрависва. Това за него е просто някаква електорална единица.
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Анонимен преди 26 минути
Снимката си е хубава.А американците да си гледат Тръмп и да не се тревожат толкова за нас.Щом американците се разтревожат за някого,нищо добро не го чака.От тях,де.
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Анонимен преди 34 минути
Е,и.......
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