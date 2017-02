New York Times публикува снимка на колегата ни Олег Попов

"Безпокойство за България, след като Тръмп усложни връзките й с Русия", озаглави своя статия американското издание The New York Times.

Публикацията е илюстрирана със снимка на фоторепортера Олег Попов, който е част от екипа на Investor Media Group. Кадърът е разпространен от агенция Associated Press.

Олег Попов беше избран от президентската институция да отразява официалната церемония по встъпване в длъжност на Румен Радев за световните информационни агенции.



Вижте линк към публикацията в NYT >> Bulgaria Grows Uneasy as Trump Complicates Its Ties to Russia