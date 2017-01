Земни микроорганизми могат да оцелеят на Марс

Американски биолози прогнозираха, че някои групи земни археи могат да оцелеят в условията на студената и разредена марсианска атмосфера, съобщи Лента.



Учените извършили експерименти с микроби от видовете Methanothermobacter wolfeii, Methanosarcina barkeri, Methanobacterium formicicum и Methanococcus maripaludis.



Въпросните микроорганизми се срещат в безкислородна среда и произвеждат метан.

Експериментите показали, че археите оцеляват между 3 и 21 денонощия при характерното за Марс ниско налягане, достигащо 0,006 земни атмосфери. Това означава, че тези микроорганизми могат да живеят и на Марс.



Учените възнамеряват да продължат изследванията си. На първо време биолозите планират да преценят издръжливостта на археите при температура минус 100 градуса Целзий, която е характерна за студените райони на Червената планета.



Резултатите от изследването са публикувани в Origins of Life and Evolution of Biospheres.

