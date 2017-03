Телескопът "Хъбъл" "хвана" галактика хибрид

Космическият телескоп "Хъбъл" засне галактиката UGC 12591, съобщи ЮПИ.

Тя се отличава с големите си размери и необичайната си структура.

Става въпрос за галактика хибрид, която включва в себе си характерните особености на лещовидна и спирална галактика. UGC 12591 е 4 пъти по-масивна от Млечния път. Масивните спирални ръкави на галактиката хибрид се въртят изключително бързо, със скорост над 1,6 милиона км/ч.

UGC 12591 се намира на разстояние около 400 милиона светлинни години от Земята и е част от свръхкупа Персей-Риби - една от най-големите известни на науката структури във Вселената.

Въпросният свръхкуп е с диаметър няколкостотин светлинни години.

Астрономите в момента изследват UGC 12591, за да определят как се е формирала и е еволюирала. Учените искат да разберат дали сама е еволюирала или е продукт от масивен галактичен сблъсък.

