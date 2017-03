Наближава "Best of the fest"

Наградените филми от основните конкурси на 21-вия София филм Фест ще може да видим отново в Дом на киното от 1 до 15 април. "Best of the fest" включва филмите "Безбог", "Слава", "Буря, "Дрехи" и "Асансьор за пациенти".

Освен отличените продукции в "Кино гурме" ще може да видим документалните разкази "Андре - гласът на виното" и "Виното на приорат".

В програмата са включени още носителят на Оскар за най-добър филм 2016 "Лунна светлина", "Белгийският крал", "Тони Ердман", както и документалният "Императорът".



В традиционната фестивална рубрика "Кино и психоанализа" ще бъдат представени най-новият филм на Дейвид Макензи " На всяка цена" и най-новата творба на Франсоа Озон "Франц”.