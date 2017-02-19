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Неделя време за футбол: Мачовете по телевизията за днес

ЦСКА-София гостува на Черно море от 12.30 на стадиона в Каварна
19 фев 2017 10:40, Красимир Ангелов
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Неделя време за футбол: Мачовете по телевизията за днес
Снимка: Булфото

По традиция неделния ден е богат на футболни емоции. Gol.bg събра за вас мачовете по телевизията за днес, 19 февруари:

12:30 Черно море – ЦСКА (Диема спорт 2)

13:00 Реал Сосиедад – Виляреал (F+)

13:30 Болоня – Интер (Ринг)

15:00 Славия – Лудогорец (Диема спорт 2)

16:00 Фулъм – Тотнъм (Диема спорт)

16:00 Киево – Наполи (Ринг)

16:00 Бордо – Гинган (Нова спорт)

16:30 Борусия (М) - РБ Лайпциг (Евроспорт 2)

17:15 Валенсия - Атлетик Билбао (F+)

18:00 Лион – Дижон (Нова спорт)

18:15 Блекбърн – Манчестър Юнайтед (Диема спорт)

18:30 Кьолн – Шалке (Евроспорт 2)

19:00 Рома – Торино (Ринг)

19:30 Селта – Осасуна (F+)

21:45 Барселона – Леганес (Sport+ HD)

21:45 Милан – Фиорентинa (Ринг)

21:45 ПСЖ – Тулуза (Диема спорт)

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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