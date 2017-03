Проектът на adidas и Tialoto.bg: "A feeling like no other"

С голямо удоволствие обявяваме старта на новия авторски проект, създаден съвместно от Tialoto.bg и adidas – "A feeling like no other"

Вярваме, че спортът може да ни накара да се чувстваме различно, както никога досега.

В поредица от лични истории, две жени ще представят своите преживявания от едно смело начинание – да започнат позитивна промяна в живота си със спорт, здравословно хранене, положителна енергия и сила.

Устремени към голямата цел – моментът, в който се чувстват "like no other".

В следващите две седмици ще можете да прочетете интересни авторски материали, които ще разкрият изживявания от първо лице за нещата, с които се среща всяка съвременна и активна жена в спорта.

Кои са авторките?

Криси Табачка е зам. главен редактор на Tialoto.bg и главен редактор на TeenProblem.net, част от Investor Media Group. Динамиката бележи цялото ѝ ежедневие, а със спорт се занимава от малка. Тренирала е спортни танци, занимавала се е с модетика, тенис и в момента активно ходи на фитнес и тича.

"Спортът за мен е начин да доставиш на тялото и ума си средство за разтоварване. Няма нищо по-хубаво от усещането за прилив на енергия след един дълъг крос или удовлетворението от тренировка", споделя тя.



Росица Радоева е Project Manager на Rabota.bg. Определя спорта като живот, защото ѝ е почти толкова нужен, колкото кислородът и водата. Занимава се с плуване, фитнес, тичане и таебо, които ѝ действат разтоварващо и същевременно я изпълват с енергия през целия ден.

"Основните неща, на които ме научи спортът, са дисциплина и търпение да постигам бавно, но със сигурни крачки своите цели в живота", казва тя.

