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Без Ники Михайлов и Дяков срещу "петлите"

Хубчев обяви избраниците си за мачовете срещу Франция и Люксембург
26 сеп 2017 19:39, Красимир Ангелов
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Без Ники Михайлов и Дяков срещу "петлите"
Снимка: Булфото

Националният селекционер Петър Хубчев обяви група от 23-ма футболисти за предстоящите световни квалификации срещу Франция и Люксембург, които ще се играят съответно на 7 октомври в София и на 10 в Люксембург.

"Трикольорите" ще се съберат на лагер в Националната футболна база в Бояна на 2 октомври, понеделник.

В състава бе върнат Николай Бодуров, който публично разкритикува националния селекционер, че не го вика и обяви, че едва ли той е човекът пред когото ще се доказва. Аут от сметките отново обаче е капитанът Светослав Дяков. Няма го и Николай Михайлов, който все още не може да си намери отбор.

Играчите на ЦСКА са петима на брой, а в състава има само един левскар. Поради контузия от състава отпада крилото на Кротоне Александър Тонев.

Ето състава на България за предстоящите мачове с Франция и Люксембург:

Вратари: Пламен Илиев (Астра, Румъния), Божидар Митрев (Левски), Благой Макенджиев (Пирин);

Защитници: Антон Недялков (ЦСКА-София), Страхил Попов (Касъмпаша, Турция), Божидар Чорбаджийски (ЦСКА-София), Петър Занев (Амкар, Русия), Васил Божиков (Слован, Словакия), Николай Бодуров (ЦСКА-София), Цветомир Панов (Ботев Пловдив);

Полузащитници и нападатели: Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Георги Костадинов (Макаби Хайфа, Израел), Станислав Манолев (ЦСКА-София), Симеон Славчев (Лехия Гданск, Полша), Мартин Райнов (Берое), Александър Цветков (Черно море), Ивайло Чочев (Палермо, Италия), Тодор Неделев (Ботев Пловдив), Ивелин Попов (Спартак Москва, Русия), Спас Делев (Погон Шчечин, Полша), Божидар Краев (Мидтиланд, Дания), Андрей Гълъбинов (Дженоа, Италия), Ивайло Димитров (Славия).

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Анонимен преди 2 минути
Абе какъв е ники михайлов,че го спрягате за мачовете!? Той е силен в други области,които нямат нищо общо с футбола!
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