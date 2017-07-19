Ден по-късно: Шофьорът с над 4‰ – пак зад волана с 3,19

Шофьорът с над 4 промила алкохол отново бе хванат да шофира пиян, съобщиха от МВР.

Още по темата Рекордьор! Мъж подкара кола с 4.12 ‰, арестуваха го 18 юли 2017 11:45 16

Вчера около 21:50 часа в Китен полицейски служители спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф" с русенска регистрация, управляван от 38-годишен мъж от Русе.

Полицаите констатирали, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация – 3,19 промила.

Ден по-рано същият отново бе хванат да шофира в нетрезво състояние, като тогава дрегерът отчете 4,12 промила.

38-годишният мъж е задържан за едно денонощие. Срещу него е образувано второ бързо полицейско производство.