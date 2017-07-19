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Ден по-късно: Шофьорът с над 4‰ – пак зад волана с 3,19

38-годишният мъж отново е хванат да шофира пиян в Китен
19 юли 2017 11:52, Венцислава Вельова
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Ден по-късно: Шофьорът с над 4‰ – пак зад волана с 3,19
Снимка: visualhunt.com

Шофьорът с над 4 промила алкохол отново бе хванат да шофира пиян, съобщиха от МВР.

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Вчера около 21:50 часа в Китен полицейски служители спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф" с русенска регистрация, управляван от 38-годишен мъж от Русе.

Полицаите констатирали, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация – 3,19 промила.

Ден по-рано същият отново бе хванат да шофира в нетрезво състояние, като тогава дрегерът отчете 4,12 промила.

38-годишният мъж е задържан за едно денонощие. Срещу него е образувано второ бързо полицейско производство.

По публикацията работи: Венцислава Вельова

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Анонимен преди 41 секунди
Представете си някой терорист тракторист да се налюска с ракийца и да подкара комбайната да жъне в тълпата. За шофиране в нетрезво състояние ли ще го съдят?
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Анонимен преди 1 минута
А един ехидно ухилен милиционер голям началник почти всяка сутрин обикаля телевизиите и плаши пияниците зад волана какви страшни наказания ще им се налагат-спиране от движение..номера...затвори..глоби ..ала бала!А то от пияни и дрогирани не можеш да се разминеш по пътищата
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Анонимен преди 3 минути
Този ако беше в СА отдавна да е намазал въжето.
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Анонимен преди 6 минути
Този е потенциален терорист. Да хванеш пиян зад волана е същото като да заловиш шахидка с колан на кръста. Еднакви поразии могат да причинят. Такива трябва да бъдат съдени за тероризъм.
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адвокат преди 9 минути
Пускат го защото са ни е.ани законите!Пускат ги защото са ни е.ани управниците, които ги коват! Пускат ги защото за всичко се обвиняват полицаите а не истинските виновници!
Е те така те!
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Анонимен преди 11 минути
До 3 пъти може. Все пак да не забравяме къде живеем.
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Ами така де преди 13 минути
днес го хващат, утре го пускат.......Въпросът е работа да се отчита. И да искат по-високи заплати . Ако му отнемат правата- за утре трябва нов - с нови промили алкохол.
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сминдух енд чесън преди 18 минути
Може да го държи още от предния запой,а той за него вече е наказан.
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Анонимен преди 20 минути
И защо го пускат??? За да подобри рекорда си следващия път ли?!
Ако има следващ път.... То, до безкрай, не може. "Веднъж със стомна за вода, втори път....", и всеки знае продължението на поговорката.
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Оцеляващ преди 20 минути
Пародия на безсилието на КАТ, МВР, съд и пр. Този ***, в 99% от останалите държави в света щеше да е с отнет автомобил, книжка и глоби за хиляди!
Бойко???
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Анонимен преди 24 минути
нито камери, нито сваляне на номера нито взимане на книжки нито глоби помагат само затвора оправя нещата, веднага и без компромиси като вкарат 10сетина и после поне с 80% ще намалеят случаите на своеволия
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Анонимен преди 26 минути
Сигурно е карал на фарове..с колан..има аптечка и пожарогасител!Това е най важното!
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... преди 27 минути
Утре като го пуснат да го спрат пак! И така всеки ден докато не убие някой!
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Анонимен преди 27 минути
Ееее, ми какво искате от човека?
Взел си е поука все пак, понамалил е пиенето, то се вижда при втория тест че промилите са по-малко!
Ми тъй де, не може изведнъж да спре да пие... освен ако директно не го вкарат в затвора.
Чувал съм, че по другите държави така правели.
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Анонимен преди 29 минути
егати, ченгетата толкова бързо те пускат, че даже не успяваш да изтрезнееш ...
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НАБЛЮДАТЕЛ преди 30 минути
Човекът си е взел поука - от 4 промила на 3. Другият път 2 примила и отново бързо трето полицейско производство и така, докато стане изряден - законът позволява, законът толерира. А МВР-то само производства ли производства.. работа върши..
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Анонимен преди 32 минути
А защо не е арестуван?Трябва ли да прегази някого за да се задейства прокуратурата?Защо няма уволнени магистрати за престъпни дсействия или бездействия???
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маке преди 32 минути
па коко са 3 промила 7-800 грама ракийка я редовно си карам колата на 10 промила кат пийнем две три килца от мойта скоросмъртница
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Анонимен преди 32 минути
И после искат заплати и пари за униформи...
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Темида преди 33 минути
Добре, че няма неправителствени организации или "нация" която да протестира срещу безнаказаността и съда. Виж ако човека искаше да построи небостъргач или да вдигне цената на млякото в магазините си тогавааааааа да види той протест. Българина е най-големия егоист. Само когато има личен интерес се интересува от "общото благо" за това трябва да изчезнем като пропаднала нация.
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