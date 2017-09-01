Мъж бра грозде в лозя в Бяла, собственикът го гръмна

Застрелян е мъж, който крадял грозде в землището на град Бяла, съобщиха от ОДМВР - Русе.

Вчера около 15 ч. 69-годишният собственик на лозовия масив установил, че двама мъже - на 55 и 58 години, берат грозде без негово позволения.

Извадил пушката си от багажника на автомобила си и прострелял по-възрастния от двамата.

Куршумът попаднал в областта на черния дроб. Въпреки оказаната помощ простреляният починал.



Стрелецът сам се е предал в полицията. Задържан е. Образувано е досъдебно производство.