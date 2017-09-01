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Мъж бра грозде в лозя в Бяла, собственикът го гръмна

Стрелецът сам се е предал в полицията, арестуван е
Обновена: 1 сеп 2017 14:45 | 1 сеп 2017 14:30, Мария Захариева
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Мъж бра грозде в лозя в Бяла, собственикът го гръмна
Снимка: архив, Reuters

Застрелян е мъж, който крадял грозде в землището на град Бяла, съобщиха от ОДМВР - Русе.

Вчера около 15 ч. 69-годишният собственик на лозовия масив установил, че двама мъже - на 55 и 58 години, берат грозде без негово позволения.

Извадил пушката си от багажника на автомобила си и прострелял по-възрастния от двамата.

Куршумът попаднал в областта на черния дроб. Въпреки оказаната помощ простреляният починал.

Стрелецът сам се е предал в полицията. Задържан е. Образувано е досъдебно производство.

По публикацията работи: Мария Захариева

173
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Анонимен преди 3 минути
Сега ще ми бере дедовия...
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Ala_Bala преди 4 минути
Сега ще осъдят собственика заради този крадец.
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Анонимен преди 12 минути
и другият е требвало да очисти ...крадците предполагам са от Герб , те така са научени на суджуци и всичко да си берат ..
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Bolt Thrower преди 20 минути
Частната собственост е неприкосновена. ПО КОНСТИТУЦИЯ! Стига сте ми развивали теории, че не е трябвало да убива римлянинът. Тези човекоподобни веднъж завинаги трябва да се научат да спазват законите на страната (в случая върховният закон), ако ли не - нямат право да живеят в нея. И без това никой не ги е канил. А собственикът трябва да го освободят поради липса на извършено престъпление. Да може да си гледа лозето човекът.
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авария в Козлодуй преди 22 минути
Геле с предупредителни изстрели не си играе!
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тъпанари много преди 27 минути
До Рок енд рол

А аз се сещам за Йорталана ,който за един кочан царевица убива дете !
Ганьовска работа ,не го е гръмнал в краката и да извика полиция ,а направо е стрелял в корпуса му за да го убие и всичко това за няколко чепки грозде ! Не казвам ,че собственикът е провокирал крадеца и че това е планирано убийство ! Също така не оправдавам и крадеца ! Но простреляй го в краката и извикай полиция бе! Кой си ти че ще стреляш за да убиваш ?! Това не е неизбешна самоотбрана ,че да стреляш в тялото
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Рок енд рол преди 33 минути
Между другото (да не дава Господ!), сещам се за един ужасен случай в Щатите. Дъщерята се скрива не помня по каква причина да изненада баща си (рожден ден, просто за майтап или друго) в гардероба. И той мислейки, че е крадец, стреля с пушката. Резултат - фатален.
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==== преди 35 минути
69-годишният собственик на лозовия масив застрелял крадец на грозде.
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Е, и какво ще стане с лозовия масив и печалбата от продукцията на грозде, след като собственика му ще прекара остатъка от живота си в затвора?

В никакъв случай не оправдавам крадците, но човек винаги трябва да помисли за крайния резултат от последствията на дествията си!

пс
Можеше поне да стреля в краката или може би е стрелял за да убие!?
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до 133 преди 36 минути
Абе Шерлок Холмс ряпа да яде пред тебе!С коментарите и разсъжденията си водиш няколко класации нагоре :-) :-)Трябвало е поне адвокат да станещ!хахаха!
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собственика на съд преди 37 минути
С това убийство той лишава "крадеца" от правото да се защитава в съда ! Тоест собственикът е убил един свидетел ,който можеше да разкаже много на следствените органи ,доли наистина е отишъл да краде или е бил подведен от собственика ! След това психолозите и следователите щяха да преценят кой лъже ,собственика ли лъже или "крадеца" лъже ! В този случай собственикът е за съд и затвор поне от 15 г. без право на замяна !
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Анонимен преди 41 минути
До Анонимен

Кой изсече горите?
--------------

Всички фирми, които секат горите, са на българи.
Ман галите само вършат черната работа.
Камионите, разрешителните, складовете за дърва, всичко е на българи.
Корумпираните горски също са българи.
Накрая ченгесарски фирми го режат на паркет или изнасят с тирове за Гърция.
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баста 131 преди 41 минути
Не ни е интересна "интресната ТИ работа"...помисли си дали да "береш"чуждо.
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Анонимен преди 43 минути
До планирано убийство

Вероятно е така ! Хем го уби на "местопрестъплението" ,хем и няма да му плати жълтите стотинки за свършената работа !х С един куршум два заека !
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Анонимен преди 47 минути
Пичове този трол с 131 коментар е провокатор
....извъдил се ромски защитник!
Мъ рша в стадото!
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интересна работа преди 50 минути
Крадците ли са били първо там или собственикът с колата и пушката ?!
Ако собственикът е бил там първи ,крадците като забележат колата няма да влязат да крадат ! Ако крадците са били там първи ,като чуят че кола спира близо до тях ,поне ще направят опит да избягат или да се скрият ,а не да продължават да крадат пред очите на собственика ! Собсвеника е провокирал "крадеца" ,крадецът си е мислил ,че бере грозде с разрешение на собственика ,затова не е избягал ,просто не е знаел ,че това е номер !
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до 124 преди 58 минути
Еболата...и тя е "живот"...ама се чудим как да я изтребим!
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Рок енд рол преди 59 минути
До как действам аз
Има логика в това, което казваш. Иначе може да изтрепем пощаджиите, цивилни полицаи или просто хора, дошли да ни потърсят.
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до 126 преди 59 минути
Психопат е....
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Анонимен преди 1 час
До Анонимен 121

Алоооооо,
ела да ми опиташ гроздето довечера?
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до 122 преди 1 час
И като се събуди...беше отвит...и ставаше течение...а отварачко
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