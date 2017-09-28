20-годишен загина на пътя Шумен- Бургас

20-годишен мъж е загинал след катастрофа на пътя Шумен - Бургас, близо до разклона за село Ивански. Това съобщиха от ОДМВР - Шумен.

Малко след 19.30 часа снощи е получен сигналът за пътния инцидент. 55-годишен водач на лек автомобил "Мерцедес" Е280 със софийска регистрация, който се движил в посока към Шумен, предприел изпреварване.

Той навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил "Мазда" с шуменска регистрация.

Водачът на "Мазда"-та на 20 г. от град Смядово е откаран за преглед в МБАЛ- Шумен.

Малко по-късно починал в болничното заведение. По случая е образувано досъдебно производство