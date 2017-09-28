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20-годишен загина на пътя Шумен- Бургас

Челно го ударил "Мерцедес", който искал да изпревари друга кола
28 сеп 2017 13:33, Веселина Йорданова
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20-годишен загина на пътя Шумен- Бургас
Снимка: архив, БулФото

20-годишен мъж е загинал след катастрофа на пътя Шумен - Бургас, близо до разклона за село Ивански. Това съобщиха от ОДМВР - Шумен.

Малко след 19.30 часа снощи е получен сигналът за пътния инцидент. 55-годишен водач на лек автомобил "Мерцедес" Е280 със софийска регистрация, който се движил в посока към Шумен, предприел изпреварване.

Той навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил "Мазда" с шуменска регистрация.

Водачът на "Мазда"-та на 20 г. от град Смядово е откаран за преглед в МБАЛ- Шумен.

Малко по-късно починал в болничното заведение. По случая е образувано досъдебно производство

По публикацията работи: Веселина Йорданова

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Да бе да преди 1 минута
И с какво е различна тази новина от онази 30 минути по-рано? Май всички преписват всеки за себе си :-D Поне се наговаряйте за да не се повтаряте...
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