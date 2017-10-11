Отново агресия в училище: 15-годишен в болница след побой

15-годишен младеж е в болница след нанесен му побой от 17-годишно момче в училище, съобщиха от ОДМВР-Шумен.



Малко след 15:30 часа вчера бил приет сигнал за побой в района на училищно заведение в Шумен.



Към ул. "Дедеагач" бил насочен патрулен автомобил. На място било изяснено, че 17-годишен младеж нанесъл удари с юмруци и ритници на 15-годишен.



Пострадалият е откаран с екип на ЦСМП в МБАЛ-Шумен. След преглед е установено комоцио и фрактура на носа.



17-годишният извършител е установен и задържан за срок до 24 часа в РУ-Шумен. За нанесената телесна повреда е образувано досъдебно производство.