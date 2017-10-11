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Отново агресия в училище: 15-годишен в болница след побой

17-годишен младеж нанесъл удари с юмруци и ритници
11 окт 2017 13:32, Венцислава Вельова
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Отново агресия в училище: 15-годишен в болница след побой
Снимка: архив, Булфото

15-годишен младеж е в болница след нанесен му побой от 17-годишно момче в училище, съобщиха от ОДМВР-Шумен.

Малко след 15:30 часа вчера бил приет сигнал за побой в района на училищно заведение в Шумен.

Към ул. "Дедеагач" бил насочен патрулен автомобил. На място било изяснено, че 17-годишен младеж нанесъл удари с юмруци и ритници на 15-годишен.

Пострадалият е откаран с екип на ЦСМП в МБАЛ-Шумен. След преглед е установено комоцио и фрактура на носа.

17-годишният извършител е установен и задържан за срок до 24 часа в РУ-Шумен. За нанесената телесна повреда е образувано досъдебно производство.

По публикацията работи: Венцислава Вельова

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Blackradio преди 8 минути
Нека се трепят младите. Така се възпитава характера, необходим за новото "българско" общество.
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НПО-то бди над вас преди 16 минути
Забелязъл съм, че когато извършителят на престъплението е от малцинството в 90% от случаите е точно на 17г, понеже да не му се търси наказателна отговорност.
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БеГеДрамите преди 19 минути
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