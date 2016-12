Uber се предаде – край на автономните коли в Сан Франциско

Американският технологичен концерн Uber Technologies Inc. отстъпи в сряда в публичната битка с калифорнийските регулатори за самостоятелно движещите се коли. Компанията спря своята тестова програма в Сан Франциско, след като щатът отмени регистрацията на превозните средства, които участват в тестването, пише Wall Street Journal.

Uber започна експеримента седмица по-рано, като пусна на разположение на клиентите си няколко от своите автономни превозни средства. Те можеха да се наемат за пътуване с помощта на приложението. Компанията обаче отказа да подаде заявление за разрешение от Агенцията за моторните превозни средства в Калифорния, тъй като считаше, че този документ не се изисква в случая.

Това доведе до бързо осъждане от страна на ведомството, което заяви, че тестовете са незаконни, както и до сериозна опозиция от страна на други ведомства, включително от офиса на губернатора, обмудсмана и кмета на Сан Франциско. Uber продължи с тестовете въпреки критиките.

Действията на Uber в случая се базират на заявеното убеждение на концерна, че неговите превозни средства не са напълно автономни, защото се движат с водач на предната седалка, който би могъл да поеме контрола, ако е необходимо. Конкуренти като Alphabet Inc., Tesla Motors Inc. и General Motors Co. получиха обаче нужното щатско разрешение за своите тестове.

Главният прокурор на Калифорния дори заплаши да даде Uber под съд, но в крайна сметка агенцията просто взе решение да обяви за недействителни регистрациите на 16 превозни средства, като разреши на полицейските органи отстраняването им от калифорнийските улици. Това подтикна Uber да капитулира.

„Регистрациите за тези превозни средства са неправилно издадени, тъй като те не са правилно маркирани като тестови автомобили", казва се в изявление на органа. „Отделът ни покани Uber да поиска ново разрешение, така че техните автомобили да могат да работят легално в Калифорния", посочва се още в изявлението.

Базираната в Сан Франциско Uber заяви, че „ще удвои усилията си за разработване на „работещи в щата правила", както и да разгледа начини, по които тези коли могат да се тестват законно в Калифорния.

Uber си изгради навика да тества границите на законите, подкрепена от убеждението, че може да получи подкрепа от клиентите, които бързо започват да разчитат на нейните услуги. Компанията често има успех в това, убеждавайки градове като Портланд, Орегон, да пренапишат правилата за узаконяване на услугата.

Автономните превозни средства са от решаващо значение за бъдещето на Uber, която се надява да ги използва, за да замени около 1,5 милиона шофьори, които имат договорни отношения с компанията, за да си осигури сигурна база. Uber загуби повече от 800 милиона долара през третото тримесечие въпреки нарастващите продажби, отчасти поради увеличаването на разходите на инициативи като развойната дейност над автономните превозни средства, поясняват източници, запознати с въпроса.

Усилията на Uber да пробие границите на зараждащите се правила за автономните превозни средства в Сан Франциско бяха помрачени от по-ранните съобщения за опасни маневри от страна на превозните средства, както и от липсата на подкрепа, отчасти защото технологията е все още в процес на разработване.

По време на продължила приблизително 4 км демонстрация на превозните средства в Сан Франциско през миналата седмица шофьор на Uber трябваше да поеме контрола на превозното средство на няколко пъти, включително и когато колата можеше да се преобърне при обратен завой. Запис, на който се вижда как един от автомобилите минава на червена светлина на светофар, беше много споделян в социалните медии, въпреки че Uber заяви, че инцидентът се дължи на човешка, а не на софтуерна грешка.

Междувременно през тази седмица Uber заяви, че превозните ѝ средства имат проблем с откриването на велосипедните алеи и че работи върху софтуер, който да оправи проблема.

Оценяваният на 68 млрд. долара стартъп заяви през миналата седмица, че не се нуждае от специални разрешителни от Калифорния за своите тестове. „Това не се отнася за нас, така че няма причина да търсим разрешителни", заяви пред репортери Антъни Левандовски, мениджър на компанията, по време на брифинг с репортери.

Съгласно изискванията на подобно разрешително Uber ще трябва да докладва за всички произшествия в агенцията, както и за инциденти, при които автономният режим на превозното средство се изключва от системата или от човека. Компанията заяви, че не се противопоставя на разкриването на подобни инциденти.

Подобен тест на Uber се провежда и в Питсбърг, където местните власти не изискват подобни специални разрешителни.

Още подобни новини четете в Investor.bg