И MoneyGram отива в китайски ръце?

По всичко изглежда, че китайски концерн ще е победителят в битката за придобиването на американската компания за разплащания MoneyGram. Американският конкурент Euronet Worldwide е „надцакан“ от дъщерната компания на Alibaba Ant Financial, която увеличава офертата си до 1,2 млрд. долара (1,13 млрд. евро), обяви Bloomberg, позовавайки се на съобщения на двете компании от понеделник.

Бордът на директорите на MoneyGram вече е одобрил офертата. Първоначално Ant предложи по 13,25 долара за акция, като с това офертата ѝ беше по-ниска от тази на Euronet - 15,20 долара за акция. Сега обаче Ant ще плати по 18 долара за акция.

Придобиването би било първа крачка за Ant в посока международна експанзия. Вече са били предприети стъпки за получаването на нужните разрешителни, съобщават още Ant и MoneyGram. Намерението ще трябва да получи зелена светлина и от могъщата Комисия по чуждестранните инвестиции в САЩ (CFIUS), чийто председател е финансовият министър Стивън Манучин.

Чрез повишаването на своята оферта с толкова висока сума Ant прави ясно намерението си да приключи сделката, казва Дъг Фийгън, президент по международните операции на китайската компания. Но тя може да се изправи наистина пред потенциални политически пречки, след като американските законодатели настояват CFIUS да проведе "пълно и щателно разглеждане“ на сделката.

„Имаме два въпроса - какво ще получат акционерите в MoneyGram? И това е, което Ant Financial адресира с ревизираната си оферта", заяви Кърк Будри, анализатор в New Street Research. „Политиката е другата тема, която наистина се откроява тук, а често китайските компании срещаха трудности с одобрението на американските им сделки“, пояснява той.

Компаниите очакват сделката да бъде финализирана през втората половина на 2017 г. Докато Фийгън заяви, че процесът на одобрение от регулаторите досега е "конструктивен", той не успява да даде по-конкретна времева рамка за това кога ще бъде завършен самият процес. Някои провизии, като такси, които следва да се се заплатят, ако сделката се провали, са били променени, за да съответстват на увеличената стойност на новата оферта.

Обвързващата оферта от Euronet е получена в петък, пояснява главният изпълнителен директор на MoneyGram Алекс Холмс, позволявайки на борда да я разгледа заедно с подобрената оферта на Ant Financial.

„Има много смисъл да приемем оферта от 13,25 долара и със сигурност същото количество смисъл, ако не и повече, при оферта от 18 долара", каза той. „Ако Euronet реши да продължи напред или да направи друга оферта, това наистина зависи изцяло от тях".

Ant Financial бе част от Alibaba Group Holding Ltd. на Джак Ма, но след това бе отделена в отделна компания, оценена на 75 млрд. долара от CLSA Ltd. през септември. Говори се, че компанията възнамерява да извърши първично публично предлагане по-късно през годината. Ant Financial управлява изключително популярния мобилен портфейл Alipay в Китай. Компанията има 450 млн. потребители по света, но се сблъсква със силна конкуренция от страна на WeChatPay на Tencent в Китай.

Euronet има мрежа от над 35 хил. банкомата и 800 хил. терминала в точки за продажби и подаде вече на два пъти оферти за MoneyGram – през 2007 и през 2013 г.

MoneyGram ще организира специална среща на акционерите си на 16 май, на която се очаква да се гласуват последните предложения за придобиване.

