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Астор: Моята баба ми показа за първи път магия!

Тя беше фокусничка, призна илюзионистът в "Провокативно"
8 яну 2017 09:00, Василия Пейчева
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Астор: Моята баба ми показа за първи път магия!
Снимка: bgonair.bg

На 8 януари илюзионистът Астор е гост на "Провокативно" по Bulgaria ON AIR.

Освен че разказва за срещите си с най-популярните български магьосници в миналото като Факира Мити и Мистер Сенко, Астор споделя историята за първия си фокус. Оказва се, че човекът, който го е вдъхновил и е отворил пътя му към магията, е неговата баба.

"Човекът, който за първи път ми показа магия, беше моята баба. И този номер си го държа в джоба. С други думи баба ми беше фокусничка. Много нахакана мадама и аз бях първият й любим внук", разкри Астор.

Цялото интервю с илюзиониста и първия му фокус гледайте в "Провокативно" тази неделя от 10:30 по Bulgaria ON AIR.

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По публикацията работи: Василия Пейчева

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Напиши коментар Коментари
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Сандо преди 3 часа
отишъл бай Тошо на посещение в Индия. Вечерта изкарали един факир да му покажат кво може. Погледал той пък им казал
- няма какво да го гледам тоя, имам си ги 8 милиона такива дето всеки ден нови номера вадят
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Анонимен преди 12 часа
Порстор..:)
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Анонимен преди 14 часа
Егоист.
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Анонимен преди 15 часа
За баба му знаем отдавна, нищо не е разкривал. Може би за нашите джурналя това е новост, ако досега не са знаели кой е Астор.
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Благодаря преди 16 часа
Астор ако знае що изтекла снежанка е изял...
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Анонимен преди 16 часа
Краси Радков в ролята на Астор: Аз освен себе си, познавам и още един човек, който си маха главата в ефир! И Дългия: Кой е той?
Краси Радков: МАГ Калин Терзийски!
Цялата зала леш!)
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магия или илюзия преди 16 часа
Не гледах клипа понеже не искам да си губя времето с глупости ! Искам само да отбележа ,че илюзията съществува , а магиите не съществуват ! Затова тези хора като Астор официално се наричат илюзионисти , а неофициално магьосници / по просто казано за да се разбере по-лесно за простолюдието
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Анонимен преди 17 часа
Последния скеч на Краси Радков в ролята на Астор разбива...дето сложи Дългия на камерата.....аахахахха....
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