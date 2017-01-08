Астор: Моята баба ми показа за първи път магия!

На 8 януари илюзионистът Астор е гост на "Провокативно" по Bulgaria ON AIR.



Освен че разказва за срещите си с най-популярните български магьосници в миналото като Факира Мити и Мистер Сенко, Астор споделя историята за първия си фокус. Оказва се, че човекът, който го е вдъхновил и е отворил пътя му към магията, е неговата баба.



"Човекът, който за първи път ми показа магия, беше моята баба. И този номер си го държа в джоба. С други думи баба ми беше фокусничка. Много нахакана мадама и аз бях първият й любим внук", разкри Астор.



Цялото интервю с илюзиониста и първия му фокус гледайте в "Провокативно" тази неделя от 10:30 по Bulgaria ON AIR.