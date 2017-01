Гришо след победата: Намерих себе си, доволен съм!

Мечтата на Григор Димитров за финал и титла на турнир от Големия шлем продължава да е жива, а самият той призна след победата си над Давид Гофен, че се чувства уверен в своите възможности и моментната си форма.

"Намерих себе си, доволен съм. Ще полегна и ще гледам мача Раонич-Надал. Без значение е кой ще спечели, не може да има лесен мач след третия кръг. Трябва да съм готов на 100%. В момента съм просто радостен, че ще мога да играя отново пред Вас. В последната година опростихме някои неща. Не е лесно Дани (треньорът на Григор – бел.ред.) да дойде и да промене всичко из основи. Но имаме едни и същи виждания. Нещата се получиха простичко, важно беше да остана здрав", коментира щастливият Григор секунди след гръмката си победа.

Попитан как би описал кариерата си Гришо отсече: "Невероятна!"

"Разбрах много неща за себе си и оценявам нещата по по-различен начин. Да играя пред тази публика и на полуфинал, това означава много за мен", сподели още Димитров.

На въпрос за популярния клип, на който българинът пее с Роджър Федерер и Томи Хаас: "Hard To Say I'm Sorry, Гришо отвърна: "Роджър не поиска разрешение да качва клипа, на който пеем. Когато получих известие се молех да не го е качил, но видях, че ме е тагнал".