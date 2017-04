В САЩ: Принудително съблякоха мъже, "облечени" с... кокаин

Двама мъже, "облечени в наркотици", бяха заловени на международното летище "Джон Ф. Кенеди" в Ню Йорк.



Те се опитали да внесат в САЩ повече от 10 килограма кокаин, обвивайки пакетчетата с дрогата около тялото си.



Те пристигнали в Ню Йорк с полет от Доминиканската република. Прогнозната стойност на наркотиците е около 400 000 долара.

