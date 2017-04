Звездният ни рожденик днес: Кармен Електра на 45

Родена в американския град Шарънви, Електра е най-малкото дете, като има още 4 братя и една сестра. Баща й е артист и китарист, а майка й - певица. Тя има английско, ирландско и немско потекло и поддържа доста близки отношения със семейството си.

Бащата й почива от рак на мозъка, а две седмици по-късно сестра й губи живота си след сърдечен удар.

Електра завършва местна гимназия в покрайнините на Синсинати, като е учила за таньорка.

Професионален път:

Тя стартира кариерата си през 1990 г. като танцьорка, след което се премества в Минеаполис, Минесота, където се среща с певеца Принс, който успява да я убеди да смени името си на Кармен Електра. През този период тя се опитва да изгради певческа кариера, но това приключва доста бързо.

През 1995 г. тя започва да се появява в телевизионни предавания, а през следващата година се снима за списание "Playboy", което дава тласък на кариерата й и тя започва да получава повече предложения за участие в различни шоу формати и сериали. Често танцува и с екзотичната танцова група "Pussycat Dolls".

Електра играе в няколко филма, сред които "Веселият бургер" (1997), хорър пародията "Страшен филм" (2000) и "Старски и Хъч" (2004).

Тя набира особена популярност с ролята си на Лани МакКензи в "Спасители на плажа". Участва в различни рекламни кампании за козметични продукти и издава книга "How to be sexy" /"Как да бъдем секси"/.





Семеен живот:

Електра става известна с брака си със скандалната баскетболна звезда Денис Родман, продължил една година (1998–1999). През 2003 година тя се омъжва за музиканта Дейв Наваро, бивш китарист на групите "Jane's Addiction" и "Red Hot Chili Peppers". Двамата се разделят през лятото на 2006 година, а официално са разведени от 20 февруари 2007 година.





Любопитно:

Кармен Електра организира набирането на средства за организация с нестопанска цел, която предлага подкрепа на хора с мозъчен тумор. Участва и в благотворителна кампания, подкрепяща малтретирани и изоставени деца, както и инвалиди, и страдащи от Паркинсон.

Електра е фен на реге легендата Боб Марли, а интересното е, че със сина му - Стивън Марли, са почти астрални близнаци, защото и двамата са родени на 20 април 1972 г.

На днешния 20 април рожден ден празнува американската актриса, фотомодел и певица Тара Лий Патрик, популярна като Кармен Електра.