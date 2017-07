Тях зимата наистина ги изненадва: Градушка в Кения

Кения, която привлича туристите с представи за огрени от слънцето плажове, лениви лъвове и залези в саваната, тази седмица се сблъска в планинските си райони с рядък "посетител" - градушка.

Силната буря с градушка покри с бели ледени парченца пътища и покриви на жилища, а местната преса погрешно обяви, че над екваториалната страна е преминала снежна буря, предаде Ройтерс.

Деца и възрастни бяха щастливи да играят навън с ледените късове. Фермерите обаче не бяха толкова въодушевени, защото голяма част от посевите бяха унищожени.

Мнозина кенийци пуснаха в социалните мрежи снимки и видеоклиповe с коментар, че това е сняг. Но националната метеорологична служба бързо опроверга тези предположения и обясни, че става дума за градушка.

В тази африканска страна сняг може да се види само на върха на планината Кения, висока 5199 м. През 2008 и 2010 г. също е имало градушки в централните райони на Кения, припомня Ройтерс.

Yup turns out that global warming isn't "#fakenews" after all 🤣🤣 #snow in equatorial #Kenya pic.twitter.com/gJqxeOjZqw