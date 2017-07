Петима ранени при нападение в Швейцария

Най-малко петима души бяха ранени при нападение, извършено от неизвестен мъж в швейцарския град Шафхаузен, съобщи Ройтерс, цитирайки полицията.

Двама от ранените са пострадали тежко.

Центърът на града е отцепен от полицията, която издирва нападателя.

Полицията не потвърди съобщения в местни медии, че нападателят използвал като оръжие бензинов трион, предаде Франс прес.

#BreakingNews Five people injured in #swiss town of #Schaffhausen #Switzerland in attack by unidentified man, police says pic.twitter.com/DXlQYAVt4f