САЩ и Русия – в исторически най-лошия си период

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отношенията между Вашингтон и Москва са достигнали до най-ниски и много опасни равнища, след като одобри новия пакет санкции срещу Русия, гласувани от Конгреса, предаде Франс прес.

"Нашите отношения с Русия са на исторически най-ниски и много опасни равнища", написа Тръмп в Twitter.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!