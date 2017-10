Паднали в топли води метеорити – донесли живота на Земята

Метеорити, паднали в топли водни басейни, са донесли нужните за зараждането на живота градивни елементи, сочат резултатите от изследване, цитирани от Франс прес. Те са базирани върху извършени от специалисти от университета Макмастър в Канада щателни проучвания и изчисления в астрофизическата, геоложката, химичната и биоложката област.

Възможността да се зароди живот в малки топли водни басейни бе изтъкната от Чарлз Дарвин, бащата на теорията за еволюцията, през 1871 г.

"Ако можехме в малък топъл воден басейн, в присъствието на всякакъв вид амонячни соли и фосфорна киселина, светлина, топлина, електричество и т.н., да създадем по химичен път протеинова съставка, която да претърпи още по-големи промени", е написал Дарвин. Оттогава учени противопоставят въпросната теория на друга, която гласи, че животът на Земята се е появил в хидротермални извори на океанското дъно.

Резултатите от изследването навеждат на мисълта, че първата от двете теории е по-вероятна, защото редуването на суша с влажни периоди е било нужно за свързването на моликулярни тухлички в самореплицираща се РНК. Тези молекули РНК са първият генетичен код на живота на Земята.

"За да се разбере произходът на живота, трябва да се опознае Земята преди милиарди години", коментира Томас Хенинг от института Макс Планк по астрономия в Германия.

"Изследването разкрива, че астрономията предоставя важна част от отговора. Начинът, по който се е формирала Слънчевата система има директно влияние върху произхода на живота на нашата планета", допълни още той.

Преди 3,7-4,5 милиарда години Земята е била бомбардирана от комети 8-11 пъти по-често, отколкото днес. В земната атмосфера преобладавал вулканичен газ и на нашата планета имало малко суша, тъй като континентите се издигали от дъното на световния океан.

В даден момент съставките, нужни за получаването на РНК полимери, достигнали достатъчно големи концентрации във водните басейни и се свързали помежду си, докато нивото на водата варирало в зависимост от валежите и изпаренията.

"Тези примитивни форми са еволюирали до поява на ДНК, която е твърде сложна и не би могла да е първият елемент на живота", отбеляза Ралф Пудриц от университета Макмастър и допълни, че нещо друго трябва да е сложило началото и това е РНК.

Резултатите от изследването са публикувани в Proceedings of the National Academy of Sciences.

/БТА/