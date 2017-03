Докосвания, които най-силно възбуждат жените

Докосването и целувките са част от любовната игра. Те биха могли да възбудят много силно жената, дори да я накарат да достигне кулминация, ако се следват определени техники.

"Милвайте я по местата, които най-често пропускате.", казва д-р Ивон К. Фулбрайт, автор на книгата "The Better Sex Guide to Extraordinary Lovemaking". Това ще я възбуди, но и ще засили връзката между вас.", допълва тя.

Както мъжкото, така и женското тяло има специфични области, които при определена стимулация водят до силна възбуда и екстаз. Вижте няколко вида допир, които най-силно възбуждат жените.

Целуване по лакътя

"Fossa antecubitis" е латинското наименование на областта на свивката на лакътя, в която кръвоносните съдове са доста близо до повърхността на кожата, което прави мястото твърде чувствително.

Това е също така и място, на което нервите се сливат в ганглии – набор от нервни клетки", обяснява д-р Стела Резник. Как да стимулирате тази зона? Хванете ръката ѝ и бавно я изпънете. Целувайте и галете нежно. Прокарайте език по кожата, загрейте я с топлия си дъх.

Галене по корема

С галенето на тази област от женското тяло наистина ще зарадвате половинката си. Трябва обаче да се преодолее притеснението у много дами от това как изглежда коремчето им. В горната част на корема има сноп от нерви, които ако бъдат стимулирани подходящо, могат да възбудят истински жената.

