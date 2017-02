Лейди Гага възпламени Супербоул, призова за толерантност

Поп дивата Лейди Гага отправи вчера в Хюстън послание за толерантност по време на традиционния спектакъл на полувремето на Супербоул - дългоочаквания финал на американската Национална футболна лига, съобщи Франс прес.

Лейди Гага започна представлението си, качена на покрива на стадион Ен Ар Джи, облечена в искрящо сиво бюстие, като изпя песните "God Bless America" и "This Land is Your Land", които напомнят, че САЩ са "страна на свобода и справедливост за всички".

След това певицата се спусна с въжета от покрива на стадиона и се приземи акробатично върху сцената, издигната на терена, където минути по-късно играчите на Атланта Фалкънс и Ню Инглънд Пейтриътс подновиха сблъсъка си.

На фона на дъжд от специални ефекти тя изпя най-големите си хитове, включително "Poker Face", "Born This Way" и "Just Dance".

В края на 13-минутното зрелище Лейди Гага, качена върху стълба, хвърли микрофона си и отново полетя във въздуха.

Шоуто на полувремето на Супербоул е най-гледаният спектакъл в света, като само в САЩ зрителите пред екраните са над 110 милиона.

(БТА)