Принц Уилям като краля на дансинга

Принц Уилям доста добре се забавлява на ски почивката си в Швейцария. Той е бил заснет да танцува "като баща на сватба" по време на пребиваването си в нощен клуб в компанията на приятели, пише Daily Mail.

Херцогът на Кеймбридж бе там без съпругата си Кейт Мидълтън, която се предполага, че е останала във Великобритания да гледа децата им. Още на ски пистите той е бил забелязан в компанията на две красиви млади дами, като едната е разпозната като австралийския модел Софи Тейлър.

Уилям отмаря в луксозния курорт Вербие. Кадрите показват, че той танцува на песента "I Got 5 On It" на американското хип-хоп дуо Luniz. Видеото се превърна в хит в редица медии и социалните мрежи.

