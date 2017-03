Ким е решена за трето дете, макар и с цената на операция

Ким Кардашян шокира близките си с новината, че иска трето дете. В епизод на шоуто „Keeping Up With the Kardashians“, тя споделила на роднините си: „Мисля да си направя операция на матката, за да родя още едно бебе. Но това не е ли прекрасно?“.

Въпросът уплашил майка ѝ Крис Дженър, която с ужас започнала да ѝ обяснява колко рискове крие подобно решение за здравето ѝ, пише OK Magazine. Свидетели на случката станали и сестрите й Кортни и Клои.

Всъщност подобно решение е доста загадъчно за светската дива, която доскоро категорично отказваше да дари с трето дете съпруга си Кание. На него тя обясняваше, че е преживяла много трудна втора бременност, а възстановителният период след появата на малкото и отнел доста време и сили.

Също така преди време Ким обясняваше надълго и нашироко за проблемите на женските части, които могат да загубят очарованието си по време на бременността. Сега обаче тези теми явно не са от значение.

Кание Уест и Ким Кардашян имат две деца – 3-годишната им дъщеря Норт и 15-месечният им син Сейнт.

