Красива, талантлива: Биляна – тийнейджърка №1 в света

Българка бе провъзгласена за най-красивата тийнейджърка в света на конкурса Miss International Teen Princess 2017 в Тайланд.

16-годишната Биляна Лазарова смая публиката не само с красотата си, но и с изпълнение на баладата на Adele - "Someone like you".

Пред Bulgaria ON AIR Биляна сподели, че когато е на сцената се чувства най-добре, а голямата ѝ любов, която я кара да се изявява пред публика, е музиката.

"Имах подозрения, че ще спечеля, но не защото съм самонадеяна или защото си мислех, че съм най-добрата, а защото се откроих с това, че аз бях единственото европейско момиче, с такива черти... Още първия ден победителката от миналата година, момиченце на 5-6 годинки, ми каза: "Ти изглеждаш като живо Барби". Когато чух името си, се почувствах горда и щастлива, но не и изненадана", разказа Биляна.

Всъщност този конкурс е последният за младото момиче. Сега Биляна гледа в бъдещето, а то е свързано с музика.

"На 10 август излиза новият ни сингъл с Кристо: "Сладко и солено". Това е един изключително позитивен и чист проект, без излишен вулгаризъм, без излишна простотия, във всичко е вложено много любов, много модерен проект. Мисля, че ще ни се получи, защото е правен с желание", увери Биляна.