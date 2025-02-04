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Пиян шофьор без книжка затисна с колата пиян пешеходец

Пешеходецът е в болница без опасност за живота

04.02.2025 | 11:58 ч. Обновена: 04.02.2025 | 12:48 ч. 6
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Интересен случай са имали полицейските служители от РУ Казанлък през изминалото си дежурство. 

Около 03:40 часа през нощта срещу понеделник, на улица в село Паничерево, е настъпило пътнотранспортно произшествие, в което участва шофьор без книжка. 

19-годишен неправоспособен водач управлявал лек автомобил "Форд", когато 42-годишен пешеходец, по неустановени все още причини, излязъл пред колата. Пешеходецът бил затиснат между "Форд"-а и паркиран на улицата друг лек автомобил.

Пострадал е пешеходецът, който е настанен в болница, без опасност за живота.

Полицейските служители, пристигнали на местопроизшествието, тествали и водачът, и пешеходецът за употреба на алкохол. Дрегерът на 19-годишният без шофьорска книжка отчел 0,19 промила, а за пешеходеца 0,81 промила.

В РУ-Казанлък е образувано досъдебно производство.

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