Браницкият епископ Пахомий беше избран за Видински митрополит

Светият синод избра Браницкия епископ Пахомий за нов Видински митрополит.
Изборът беше направен единодушно, с 14 гласа.
Кандидати за поста бяха Браницкият епископ Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим, които получиха най-много гласове от Епархийския избирателен събор във Видин.
Пахомий е избран за епископ през 2021 г., а от юли 2024 г. е назначен за първи викарий на Софийския митрополит и нов български патриарх Даниил, припомня БНТ.
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