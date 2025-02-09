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Браницкият епископ Пахомий беше избран за Видински митрополит

От юли 2024 г. той е назначен за първи викарий на патриарх Даниил

09.02.2025 | 11:17 ч. Обновена: 09.02.2025 | 12:02 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Светият синод избра Браницкия епископ Пахомий за нов Видински митрополит.

Изборът беше направен единодушно, с 14 гласа.

Кандидати за поста бяха Браницкият епископ Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим, които получиха най-много гласове от Епархийския избирателен събор във Видин.

Пахомий е избран за епископ през 2021 г., а от юли 2024 г. е назначен за първи викарий на Софийския митрополит и нов български патриарх Даниил, припомня БНТ.

 

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Тагове:

Браницкият епископ Пахомий Видински митрополит Светият синод избор
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