IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Премиерът Росен Желязков стана дядо на момиченце

Това стана ясно от публикация на дизайнерката Евгения Борисова

23.08.2025 | 15:50 ч. Обновена: 23.08.2025 | 16:55 ч. 7
Facebook

Facebook

Премиерът Росен Желязков е дядо, стана ясно от публикация на дизайнерката Евгения Борисова, която е баба на новороденото от страна на бащата.

Ето какво пише тя:

"Бог е най-великият творец, създател и винаги е навреме.

Винаги съм казвала, че е щедър и добър.

Дарява, лекува, прощава и обича!

Днес ме дари с Матея.

Моята първа женска рожба - внучка, но обичта ми е като към първа дъщеря.

Възприемам всичките си внуци като собствени деца и се вълнувам силно.

Желая й всичко най хубаво в приключението живот. Щастие, успехи, разум, късмет, интуиция, много любов, която да е взаимна! Нека да е обградена от най- любими хора винаги!
Бог да я напътства, закриля и обича!

На баба прекрасното момиченце. Обичам те Матея."

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Росен Желязков внуче
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem