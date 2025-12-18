IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев вика “Величие” на консултации в петък

Срещата на "Дондуков" 2 започва в 10 часа

18.12.2025 | 14:42 ч. 3
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

В последния работен ден на седмицата консултациите при президента Румен Радев ще приключат със среща с представителите на ПГ на “Величие”, съобщават от пресцентъра на държавния глава.

Срещата ще се проведе от 10 часа на “Дондуков” 2 и слага край на кръга от разговори с политическите формации в 51-то Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство.

Държавният глава започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", в сряда с "БСП-Обединена левица“ и “Има такъв народ“ (ИТН), а по-рано днес с парламентарната група на “Алианс за права и свободи“ и с представители на "Морал, единство, чест" (МЕЧ).

До момента всички партии се обединиха около тезата, че в този си формат Народното събрание е изчерпано и трябва да отидем на нови парламентарни избори.

консултации Румен Радев ПГ на Величие Дондуков 2 51-во Народно събрание предсрочни избори
