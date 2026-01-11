Доброволец срещу боклука в София: И доброволчеството ли е лъжа и схема?

Жител на столичния квартал "Люлин" заподозря, че и в доброволните акции прозира схема и желание за PR. Христо Иванов разказа подробно за една от акциите в своя квартал, където доброволците били само трима. Всички други били от други квартали, а ръководителката се занимавала със снимки на свършеното, които да бъдат пуснати в социалните мрежи.

Ето и неговият разказ.

"Вчера участвах като доброволец в почистването на квартал Люлин. Организацията беше добра, но участниците – малко.

Оказа се, че от около 200 000 жители на кв. "Люлин" - регистрирани и нерегистрирани, повечето доброволци дори не бяха от квартала. Бяхме трима! Имаше хора дошли от Лозенец, Слатина и други квартали. Първо се изненадах, после се замислих и започна да ми става ясно, че тук не става дума за доброволчество...

Организаторката не работеше много, много – говореше по телефона, правеше снимки за социалните мрежи, щото трябвало да си направят колажчета ПРЕДИ и СЛЕД. Имаше и други, които просто стояха отстрани и даваха "заповеди", наставления... Имаха изисквания! Това ме ядоса. Стана ми криво. НО... Както и да е!

Преди да ми стане напълно ясно какво точно се случва се бях подготвил да купя със собствени пари чували, щото нали - УЖ доброволно ще почистваме! Не - осигуриха ни чували, лопати, ръкавици и дори доста качествени дъждобрани, защото валеше. Демек са отделени немалко пари за това... И веднага ми светна лампата, че цялата инициатива не е нищо друго, освен политичски ПР на някого. Поредната схема. Поредната ситуация, в която някой се възползва от ситуацията, за да печели власт и контрол над масата.

Честно казано, грам не ме вълнува това, че ще ми използват труда, желанието и ентусиазма да живея в по-чист и подреден град! Затова и мислено ги пратих на майната им и "запретнах ръкави". Започнахме да събираме разпилелия се навсякъде мокър, подгизнал боклук – хвърчащи отпадъци, разкъсани пликчета, мръсотия, натрупвана с месеци в големи чували.

Работехме шестима души на контейнер. Бяхме се разпределили на две точки в 4ти микрорайон. Толкова хора имаше... Отне ни близо два часа само за един контейнер. Два часа! За ЕДИН контейнер. А чувалите накрая бяха… много. Наистина много. След това се чу, че ще дойде камион, който да събере боклука. Супер си казвам, ноооо! Камионът дойде и събра само чувалите, които ние бяхме напълнили. Не събра останалите контейнери. Защо? Можеше – но не го направи.

Това означава, че:

– камионът е на частна фирма и ако ѝ се плати, ще мине;

– проблемът с боклука е изкуствено поддържан.

Замислих се и за друго - щом този камион може да дойде сега (явно му е платено отделно, не се знае от кого) може да идва и друг път. Аз лично съм готов да се заема да агитирам съседите и да съберем допълнителни пари да платим на този камион (нищо, че си плащаме достатъчно висока такса смет) само и само контейнерите пред и зад блока да се почистят. Нищо, че си плащаме, за да ни почистват и попринцип не е наша работа да правим всичко това, но все пак... Не искам да живея в кочина, в гето!

Значи „кризата“ не е невъзможна за решаване. И тогава питам: Какво става по дяволите? Защо всичко се превърна в политика – „тия срещу ония“? В празни политически борби и саги! Защо никой не мисли и не работи реално за хората? До кога ще търпим всичко да е корупция, схеми, измами, лъжи, манипулация, заблуждаващи информации и шуробаджанащина? До кога така? До кога ще търпим? Не се издържа вече".