Ескалаторите не метростанция "Сердика" 2 не работят от седмици

От седмици ескалаторите на метростанция “Сердика” 2 в посока площад “Света Неделя” не работят от седмици. Проверка на място показва, че в момента функционира само един от общо три ескалатора, което според пътници е обичайната ситуация през последния месец.

Неработещите ескалатори затрудняват майки с деца, възрастни хора, както и пътници с намалена подвижност.

Изпълнителният директор на “Метрополитен“ Николай Найденов обясни, че поддръжката на ескалаторите не се извършва пряко от “Метрополитен“, а е възложена на външна международна фирма с представителство в България, избрана по Закона за обществените поръчки.

“Фирмата е санкционирана няколко пъти. Предприели сме всички възможни действия по договора, включително юридически, за да бъдат прекратени отношенията при спазване на законодателството“, заяви Найденов пред bTV.

По думите му липсата на резервни части и забавените доставки не оправдават продължителността на проблема, който вече е повече от месец.

От “Метрополитен“ уточниха, че към момента е въведен реверсивен режим – един ескалатор се използва за изкачване, а слизането се извършва пеша. Компанията поднесе извинения на гражданите и подчерта, че отговаря за цялостната услуга, а не само за транспортната дейност.

По отношение на асансьорите Найденов заяви, че те са налични и могат да се използват, но в пиковите часове натоварването е голямо. По данни на “Метрополитен“ среднодневният пътникопоток надхвърля 450 000 души, а в отделни дни достига и над 600 000.

От дружеството призоваха за повече търпение, култура и взаимно разбирателство, като подчертаха, че майки с деца, бременни жени и хора с увреждания трябва да бъдат пропускани с предимство.

От “Метрополитен“ не могат да се ангажират с конкретен срок за отстраняване на проблема. Гражданите остават в очакване на трайно решение.